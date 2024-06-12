Idoso é atingido por tiro durante tentativa de roubo em Vila Velha

Eles tentaram roubar o carro, mas não obtiveram sucesso e atiraram contra o idoso. Logo depois, eles fugiram. A vítima foi encaminhada para o hospital.

A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como tentativa de latrocínio (roubo seguido de morte) e seguirá sob investigação do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic). Até a publicação deste texto nenhum suspeito foi detido. Denúncias que possam ajudar com as investigações podem ser feitas através do Disque-denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.