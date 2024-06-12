Idoso é atingido por tiro durante tentativa de roubo em Vila Velha

Um idoso de 82 anos foi atingido por um tiro de raspão na cabeça durante uma tentativa de roubo na manhã desta quarta-feira (12) no bairro Nova Itaparica, em Vila Velha. Segundo a Polícia Militar, a vítima abriu o portão da garagem de casa, retirou o veículo e, enquanto colocava alguns pertences no automóvel, foi surpreendida por dois indivíduos.
Eles tentaram roubar o carro, mas não obtiveram sucesso e atiraram contra o idoso. Logo depois, eles fugiram. A vítima foi encaminhada para o hospital.
A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como tentativa de latrocínio (roubo seguido de morte) e seguirá sob investigação do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic). Até a publicação deste texto nenhum suspeito foi detido. Denúncias que possam ajudar com as investigações podem ser feitas através do Disque-denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.