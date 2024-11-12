Homem morre em acidente de moto em Vargem Alta

Moto da vítima e uma bota caída na pista no local do acidente em Vargem alta Crédito: Leitor/A Gazeta

Um motociclista de 55 anos morreu em um acidente entre uma carreta e a moto que ele pilotava na tarde desta terça-feira (12), na rodovia ES 164, na altura do bairro Santana, em Vargem Alta , na Região Serrana do Espírito Santo . O nome da vítima não foi divulgado.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do Samu/192 esteve no local e confirmou que o motociclista já estava morto. O motorista da carreta contou aos policiais que seguia entre os bairros São João e Centro, e ao passar pelo km 340, uma motocicleta, que estava parada em um ponto de ônibus, atravessou a pista na frente da carreta, sentido ao bairro Santana.

O motorista disse que tentou desviar o veículo da moto, porém, o motociclista colidiu na lateral do semirreboque, sendo jogado para debaixo da carreta. O condutor fez o teste do bafômetro, que deu negativo. Ele foi conduzido para a Delegacia de Vargem Alta, um procedimento padrão em ocorrências de acidente com morte. A motocicleta foi recolhida ao pátio credenciado ao Detran, pois estava com o licenciamento atrasado.