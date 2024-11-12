Homem morre após carro sair da pista na BR 262 em Ibatiba

PRF acredita que vítima passou mal ao volante Crédito: Divulgação/PRF

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 5h da manhã. A vítima conduzia um Saveiro quando o veículo saiu da pista. Uma equipe do Samu/192 foi acionada e confirmou o óbito no local. A PRF suspeita que o motorista tenha sofrido um mal súbito.

Procurada por A Gazeta, a Polícia Científica informou que a perícia foi acionada na manhã desta terça-feira (12), por volta das 06h05, para uma ocorrência de tombamento com vítima, em Ibatiba. O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Venda Nova do Imigrante, para ser necropsiado e depois liberado aos familiares.