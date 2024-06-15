Homem leva tiro em ônibus, a caminho do trabalho, em Linhares

Um homem foi baleado num ônibus corporativo, a caminho do trabalho, na manhã deste sábado (15), em Linhares, Norte do Espírito Santo. A vítima disse aos policiais militares que atenderam a ocorrência ter escutado um barulho e notado, logo depois, que havia levado um tiro.

O caso aconteceu na Avenida Cachoeiro de Itapemirim, próximo ao bairro Araça. A suspeita do trabalhador ferido é que o tiro tenha ocorrido do lado de fora do veículo.

A vítima prestou depoimento às autoridades no Hospital Geral de Linhares, onde foi socorrida. O estado de saúde e a parte do corpo atingida não foram revelados.

A Polícia Civil informou que o fato está sendo investigado por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. Quem tiver informações sobre a ocorrência pode entrar em contato por meio do Disque-Denúncia, pelo telefone 181 ou pelo site