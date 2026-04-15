Homem é preso após agredir a própria irmã em Itapemirim

Um homem de 56 anos, suspeito de agredir a própria irmã, de 64 anos, na tarde desta quarta-feira (15), no bairro Odir Moreira, em Itapemirim, Sul do Espírito Santo, foi preso em flagrante pela Polícia Civil. De acordo com as informações da polícia, ele teria ofendido e agredido fisicamente a vítima dentro da residência da família.





A violência, segundo a polícia, só foi interrompida após a intervenção de familiares. Após o crime, ele fugiu do local antes da chegada da Polícia Militar, mas acabou localizado amarrado em uma rua e depois foi encaminhado à delegacia.





A vítima, que sofre de problemas de saúde, incluindo doença de Parkinson e depressão, não teve condições de prestar depoimento devido ao estado físico e emocional no momento da ocorrência. Segundo a polícia, o suspeito apresentava sinais de embriaguez e comportamento alterado. Ele foi autuado pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e encaminhado ao sistema prisional.