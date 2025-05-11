Homem é morto a tiros em Cariacica e polícia investiga o crime

Um homem foi morto a tiros por volta das 4h deste domingo (11), no bairro Flexal II, em Cariacica, na região conhecida como Campo do Apolo. Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi ao local, constatou o fato e acionou a perícia. Ninguém foi preso.
A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
"A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas", reforçou a corporação