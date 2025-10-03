Homem é morto a tiros e outro fica ferido em Vila Velha

Um homem foi morto a tiros e outro foi baleado na perna durante a madrugada desta sexta-feira (3), no bairro Jardim Marilândia, em Vila Velha. Segundo a Polícia Militar, uma das vítimas foi encontrada caída próximo a um bar.

A Polícia Civil informou que o caso está sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Até o momento, nenhum suspeito foi preso e detalhes da apuração não foram divulgados.