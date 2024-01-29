Homem é golpeado com facada nas costas dentro da rodoviária de Nova Venécia

Um homem foi atingido com um golpe de faca nas costas dentro da Rodoviária de Nova Venécia , localizada no Centro da cidade, no final da manhã desta segunda-feira (29). Em imagens feitas por uma câmera de videomonitoramento (acima), é possível perceber que a vítima estava encostada em um balcão, quando, de repente, o suspeito chega por trás e desfere o golpe de faca.

Segundo a Polícia Militar, logo que os agentes chegaram ao local do crime, a vítima, que não teve a identidade revelada, estava no chão com um corte de aproximadamente dez centímetros, com o sangue estancado pela própria camisa.

À PM, testemunhas que presenciaram toda a cena informaram que o suspeito chegou na rodoviária e atacou a vítima por trás. Com a ajuda de populares, eles conseguiram retirar a faca da mão do suspeito. Após o ocorrido, o homem que cometeu o crime fugiu no sentido bairro Margareth.