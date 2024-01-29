Homem é golpeado com facada nas costas dentro da rodoviária de Nova Venécia

Um homem foi atingido com um golpe de faca nas costas dentro da Rodoviária de Nova Venécia, localizada no Centro da cidade, no final da manhã desta segunda-feira (29). Em imagens feitas por uma câmera de videomonitoramento (acima), é possível perceber que a vítima estava encostada em um balcão, quando, de repente, o suspeito chega por trás e desfere o golpe de faca.
Segundo a Polícia Militar, logo que os agentes chegaram ao local do crime, a vítima, que não teve a identidade revelada, estava no chão com um corte de aproximadamente dez centímetros, com o sangue estancado pela própria camisa.
À PM, testemunhas que presenciaram toda a cena informaram que o suspeito chegou na rodoviária e atacou a vítima por trás. Com a ajuda de populares, eles conseguiram retirar a faca da mão do suspeito. Após o ocorrido, o homem que cometeu o crime fugiu no sentido bairro Margareth.
Buscas foram feitas pela região, mas o suspeito não foi localizado. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e, até o momento, não há informações sobre o estado de saúde dela. A Polícia Civil foi procurada para mais detalhes da ocorrência, mas não houve retorno.