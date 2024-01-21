Homem é encontrado morto em lagoa de Linhares

O corpo de um homem de 50 anos, identificado como Eriberto dos Santos, foi encontrado morto por moradores em uma lagoa no bairro Aviso, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na manhã deste domingo (21). Segundo a Polícia Militar, a corporação foi acionada para atender uma ocorrência de encontro de cadáver. Ao chegar no local, populares informaram que o corpo encontrado estava boiando na lagoa. Ele estava desaparecido desde a última sexta-feira (19), quando saiu de casa e foi visto pela última vez em uma rua do bairro Aviso.
A perícia da Polícia Científica (PCIES) foi acionada, por volta das 08h40, para uma ocorrência de afogamento. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. O caso ainda será investigado pelas autoridades.