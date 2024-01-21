Homem é encontrado morto em lagoa de Linhares

O corpo de um homem de 50 anos, identificado como Eriberto dos Santos, foi encontrado morto por moradores em uma lagoa no bairro Aviso, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na manhã deste domingo (21). Segundo a Polícia Militar, a corporação foi acionada para atender uma ocorrência de encontro de cadáver. Ao chegar no local, populares informaram que o corpo encontrado estava boiando na lagoa. Ele estava desaparecido desde a última sexta-feira (19), quando saiu de casa e foi visto pela última vez em uma rua do bairro Aviso.