Homem é detido com arma após disparar na casa da cunhada em Vila Velha

Um homem foi detido pela Guarda Municipal de Vila Velha após causar uma série de confusões nesta terça-feira (3), no bairro Guaranhuns, no município canela-verde. O suspeito foi detido enquanto estava, armado, em luta corporal com o dono de uma loja de bicicletas. Conforme a corporação, ele invadiu o estabelecimento logo após disparar na casa da cunhada, que não ficou ferida.
O repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta, apurou que tudo começou com uma briga familiar. Durante a confusão, o suspeito disparou na casa da cunhada. O tiro não a atingiu, e a mulher ligou para a polícia. Para se esconder, o homem entrou numa loja de bicicletas, mas o dono não gostou, foi quando os dois brigaram e a guarda foi chamada.
"Ao chegar no local, a equipe se deparou com o suposto autor e a vítima em luta corporal. A vítima tentava tirar a arma da mão do suspeito. Os agentes interferiram e conseguiram pegar a pistola de calibre 9mm e numeração raspada. A vítima não foi atingida pelo disparo. Segundo informações, o suspeito minutos antes também teria dado um disparo na casa da cunhada", completou a corporação.
O homem foi detido e encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha. A reportagem de A Gazeta pediu detalhes à Polícia Civil, para saber se ele foi autuado, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.