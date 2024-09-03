Homem é detido com arma após disparar na casa da cunhada em Vila Velha

O repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta, apurou que tudo começou com uma briga familiar. Durante a confusão, o suspeito disparou na casa da cunhada. O tiro não a atingiu, e a mulher ligou para a polícia. Para se esconder, o homem entrou numa loja de bicicletas, mas o dono não gostou, foi quando os dois brigaram e a guarda foi chamada.