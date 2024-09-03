Homem que atirou em empresário na Serra é envolvido na morte de PM

Guilherme Augusto Rodrigues Gomes, suspeito de envolvimento em assalto a sorveteria e morte de sargento da Polícia Militar Crédito: Divulgação | Polícia Militar

O suspeito de envolvimento na morte do sargento da Polícia Militar Magno Colatti , que aconteceu em julho deste ano, também responde por tentativa de latrocínio contra um comerciante de 44 anos da Serra . O crime ocorreu em uma sorveteria do bairro Maringá, no dia 12 de março. Na ocasião, Guilherme Augusto Rodrigues Gomes Ribeiro, conhecido como "Menor" ou "Playboy", estava acompanhado de um jovem, que na época tinha 17 anos.

Segundo o titular da Delegacia Especializada em Crimes Contra Estabelecimentos Comerciais (DCCEC), delegado Alan de Andrade, a vítima relatou que os dois suspeitos entraram na sorveteria, pegaram roupas de funcionários e se "misturaram". Assim que viram que tinham liberdade para agir, anunciaram o roubo e mandaram todos deitarem no chão.

“Encontraram o proprietário do local, pegaram uma pulseira de ouro e celular da vítima. Assim que tiveram a posse desses bens, falaram ‘agora queremos o cofre’. Deixando claro que tinham a informação de que existia um cofre ali, que supostamente teria mais dinheiro e objetos”, explicou o delegado Alan de Andrade.

Vítima reagiu

O comerciante acompanhou os criminosos até onde estaria o cofre. No entanto, segundo depoimento da vítima, no segundo andar do local, percebeu que os suspeitos perderam um pouco o controle da ação e reagiu ao roubo.

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Ele entrou em luta corporal com Guilherme e o adolescente. Um funcionário chegou para ajudá-lo. Foi nesse momento que um disparo foi realizado e o tiro acertou a perna do comerciante. Depois disso, os dois fugiram com os objetos roubados da vítima e os celulares da esposa e da filha do proprietário da sorveteria.

O delegado Alan de Andrade explicou que, um dia antes do crime, as câmeras de videomonitoramento pararam de funcionar, mas as investigações não conseguiram concluir se houve ação humana ou foi um problema técnico.

"Os autores tinham informações privilegiadas do local do fato, porque esse cofre não ficava visível no estabelecimento. As informações da vítima é que no cofre tinha um pouco mais de dinheiro e duas armas registradas" Delegado Alan de Andrade - Titular da Delegacia Especializada em Crimes Contra Estabelecimentos Comerciais (DCCEC)

Morte de sargento

Quase quatro meses após esse roubo, com a Polícia Civil já ciente que Guilherme era o responsável pela tentativa de latrocínio e em busca do suspeito, o sargento Magno Colatti Silva foi assassinado com cinco tiros no bairro Mucuri, em Cariacica.

“Começamos a tentar encontrar ele, só que nesse meio tempo aconteceu a morte do sargento. Achamos que as informações batiam com o modo de agir do Guilherme e o local do crime era de sua atuação, onde ele residia. Entramos em contato com a Delegacia de Homicídios de Cariacica, e assim que checamos as informações, chegamos ao Guilherme e àquele grupo criminoso”, disse delegado.

Segundo Andrade, Guilherme continuou usando o aparelho telefônico do comerciante. Ele foi preso no dia 28 de agosto em Rio das Ostras, no Rio de Janeiro.

Em coletiva de imprensa realizada no dia da prisão, o coronel Douglas Caus, comandante-geral da Polícia Militar do Espírito Santo, informou que o Serviço de Inteligência do Estado e a Polícia Militar do Rio de Janeiro detectaram uma residência de parentes do suspeito e foi realizado um cerco. Ele se entregou, foi preso e conduzido à delegacia.

De acordo com o delegado Alan de Andrade, Guilherme é responsável por outros roubos a pessoas em pontos de ônibus no município de Cariacica e o adolescente era seu comparsa. “Enquanto estava no carona de uma motocicleta, abordava as pessoas, geralmente no começo da manhã e por volta das 20h, e levava celular e bolsas”, detalhou.

Ao ser apreendido, o adolescente disse que foi Guilherme quem atirou no comerciante e negou participação no crime, mas foi reconhecido pela vítima. A polícia não informou em qual data ele foi detido.