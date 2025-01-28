Homem é baleado por suspeito de bicicleta em bar de Linhares

Um homem de 23 anos foi baleado em um bar no distrito de Bebedouro, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (27). Segundo a Polícia Militar, a vítima relatou que estava conversando com o dono do estabelecimento quando um suspeito passou de bicicleta e atirou.
O jovem baleado chegou a arremessar um cadeira no atirador, mas o suspeito conseguiu fugir. A vítima foi socorrida inicialmente para o posto de saúde do distrito e depois transferida para o Hospital Geral de Linhares em uma ambulância, sendo escoltado pela PM.
A Polícia Civil informou, em nota, que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares e que, até o momento, nenhum suspeito foi detido.