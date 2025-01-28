Ação da PM em Cariacica termina em troca de tiros e moto recuperada

Uma ação da Polícia Militar no bairro Rio Marinho, em Cariacica , resultou em uma troca de tiros entre militares e suspeitos na noite da última segunda-feira (27). O confronto ocorreu após uma denúncia anônima sobre venda de drogas na região. Após o confronto, uma motocicleta roubada foi recuperada.

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar , quando chegarem ao local indicado os agentes viram cerca de seis suspeitos, um deles armado. Ao perceberem a aproximação da viatura, os homens fugiram em direção a um terreno baldio perto da Rodovia Leste-Oeste.

Durante a perseguição a pé, os militares disseram que viram um dos suspeitos armado com uma pistola. Esse homem, segundo a PM, disparou e houve uma troca de tiros.

Depois do confronto, outras duas viaturas da PM chegaram ao local para auxiliar nas buscas, mas nenhum suspeito foi detido. A ocorrência foi registrada na Delegacia Regional de Cariacica.

Por nota, a Polícia Militar informou que, na ação, foram apreendidas duas pedras de crack, uma bucha de maconha, cinco pinos de cocaína, dois rádios comunicadores e uma base, além de R$152. Uma moto com restrição de furto/roubo foi recuperada.