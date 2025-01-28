Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em Rio Marinho

Ação da PM em Cariacica termina em troca de tiros e moto recuperada

Agentes foram até o bairro após denúncias e confronto aconteceu; após o tiroteio, os suspeitos conseguiram fugir
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

28 jan 2025 às 11:20

Publicado em 28 de Janeiro de 2025 às 11:20

Uma ação da Polícia Militar no bairro Rio Marinho, em Cariacica, resultou em uma troca de tiros entre militares e suspeitos na noite da última segunda-feira (27). O confronto ocorreu após uma denúncia anônima sobre venda de drogas na região. Após o confronto, uma motocicleta roubada foi recuperada.
De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, quando chegarem ao local indicado os agentes viram cerca de seis suspeitos, um deles armado. Ao perceberem a aproximação da viatura, os homens fugiram em direção a um terreno baldio perto da Rodovia Leste-Oeste.
Durante a perseguição a pé, os militares disseram que viram um dos suspeitos armado com uma pistola. Esse homem, segundo a PM, disparou e houve uma troca de tiros. 
Depois do confronto, outras duas viaturas da PM chegaram ao local para auxiliar nas buscas, mas nenhum suspeito foi detido. A ocorrência foi registrada na Delegacia Regional de Cariacica. 
Por nota, a Polícia Militar informou que, na ação, foram apreendidas duas pedras de crack, uma bucha de maconha, cinco pinos de cocaína, dois rádios comunicadores e uma base, além de R$152. Uma moto com restrição de furto/roubo foi recuperada.
Polícia Civil disse que "a ocorrência foi entregue na Delegacia Regional de Cariacica sem detidos. As drogas apreendidas serão encaminhadas para o Laboratório de Química Forense, da Polícia Científica (PCIES), para serem analisadas e, posteriormente, incineradas".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica tráfico de drogas Tiros Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 15/04/2026
Imagem de destaque
Um ataque cirúrgico contra facção criminosa no ES
Imagem BBC Brasil
O que prevê projeto para fim da escala 6x1 que governo Lula mandou para o Congresso

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados