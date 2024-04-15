Homem é assassinado e jovem fica ferido durante ataque a tiros na Serra

Um homem de 34 anos morreu e outro, de 18 anos, foi baleado no bairro Boa Vista I, na região da Grande Nova Almeida, na Serra, durante a noite do último domingo (14). Testemunhas revelaram à Polícia Militar que ocupantes de um veículo passaram no local atirando.
O jovem baleado foi levado para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, no mesmo município. A vítima morta não teve o nome divulgado.
Em nota, a Polícia Civil informou que "o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento".