Homem é assassinado com nove tiros dentro de carro na Serra

Homem morre com nove tiros após carro que dirigia ser alvejado Crédito: Leitor A Gazeta

Um homem morreu após ser baleado enquanto dirigia um Fiat Siena no bairro Residencial Centro da Serra, na Serra, durante a tarde de sexta-feira (19). A vítima é Celso Luiz da Silva Junior, de 33 anos, que seguia na Avenida Audifax Barcelos Neves quando dois homens, em uma moto, passaram atirando. Ele foi atingido por nove disparos, segundo boletim de ocorrência.

No documento do caso é informado que Celso foi atingido principalmente na região toráxica esquerda, com os tiros no ombro esquerdo, pescoço, queixo e na cabeça. Conforme apuração da TV Gazeta, os familiares confirmaram o envolvimento de Celso com o tráfico de drogas no bairro Vista da Serra, localizado também na Serra.

Os disparos também atingiram outro veículo que seguia na via, mas em direção contrária ao dos criminosos. A motorista e a passageira contaram aos policiais que passavam pelo local quando a dupla na moto atirava em direção ao outro carro. Porém, duas balas acabaram atingindo o automóvel no qual elas estavam.