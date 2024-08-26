Homem é assassinado a tiros por criminoso de moto em Cariacica

Um homem de 35 anos, que não teve a identidade divulgada, foi morto a tiros na noite de domingo (25), em Alto Lage, Cariacica. De acordo com testemunhas, o suspeito do crime chegou em uma motocicleta, já abrindo fogo.
O boletim de ocorrência diz que testemunhas relataram ter visto um homem em uma motocicleta baixa. O suspeito chegou, já sacou a pistola e atirou contra um homem, que estava na rua, pelo menos sete vezes.
Uma câmera de videomonitoramento mostra a vítima sentada na calçada, com outras duas pessoas. O suspeito chega na moto e abre fogo contra o rapaz, que sai correndo. Depois, o motociclista foge. O homem atingido dá a volta em um terreno e volta para o mesmo local, já ferido. Ele ainda fala algo com as pessoas que estavam com ele, mas depois cai e começa a sangrar. Mesmo assim ele vai, com muita dificuldade, caindo e levantando até se distanciar do local.
A vítima foi atingida na coxa e na nádega. Ferido, o homem foi se arrastando e caiu na frente de um estabelecimento, onde morreu. No local, ninguém deu detalhes sobre a motivação para o crime. Em nota, a Polícia Civil informou que "o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados".