Homem é assassinado a tiros por criminoso de moto em Cariacica

O boletim de ocorrência diz que testemunhas relataram ter visto um homem em uma motocicleta baixa. O suspeito chegou, já sacou a pistola e atirou contra um homem, que estava na rua, pelo menos sete vezes.

Uma câmera de videomonitoramento mostra a vítima sentada na calçada, com outras duas pessoas. O suspeito chega na moto e abre fogo contra o rapaz, que sai correndo. Depois, o motociclista foge. O homem atingido dá a volta em um terreno e volta para o mesmo local, já ferido. Ele ainda fala algo com as pessoas que estavam com ele, mas depois cai e começa a sangrar. Mesmo assim ele vai, com muita dificuldade, caindo e levantando até se distanciar do local.