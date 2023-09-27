Homem agride companheira, é agredido por vizinhos e acaba preso em Guaçuí

Um homem de 53 anos foi preso após agredir a companheira durante uma discussão em Guaçuí , no Sul do Espírito Santo. O caso foi na noite desta terça-feira (26), no bairro São Miguel e, após a briga, o homem chegou a ser agredido por vizinhos com um facão antes da chegada da Polícia Militar.

A Polícia Militar informou que, após receber o acionamento, foi ao local, onde os policiais encontraram uma aglomeração de pessoas e uma mulher, que gritava na rua. Em contato com a mulher, ela informou que teria sido agredida pelo seu companheiro, que também agrediu sua filha de sete anos, durante uma discussão em casa.

O suspeito relatou aos policiais que a discussão começou um bar da região e continuado na casa do casal. Segundo o homem, durante a discussão populares teriam invadido a residência e o agredido com um facão, tendo sofrido um corte na mão. Quando a Polícia chegou ao local, o homem estava na garagem da casa de um vizinho, com um sangramento na mão esquerda