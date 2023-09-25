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São José do Calçado

Mulher pula de carro para fugir de agressão do parceiro no ES

Vítima disse que convive com agressor há um mês e que discussão foi motivada por ciúmes
Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

25 set 2023 às 18:30

Publicado em 25 de Setembro de 2023 às 18:30

Uma mulher pulou de um carro em movimento após ser agredida pelo companheiro em São José do Calçado. O caso foi registrado na noite de domingo (24).  A vítima tem de 30 anos e informou aos policiais que estava no veículo com o companheiro, quando ele teve uma crise de ciúmes e começou a agredi-la fisicamente, proferindo ameaças de morte. Por medo, ela decidiu pular do veículo em movimento e pedir ajuda.
A mulher relatou ainda que convive com o homem há um mês e que ele seria dependente químico e agressivo. Na última semana, ao tentar adverti-lo, o homem a agrediu fisicamente, inclusive dando um disparo de arma de fogo para intimidá-la. Após o relato, buscas foram realizadas e o veículo foi localizado estacionado próximo à residência do casal. Durante a revista no carro, os militares localizaram uma arma de fogo calibre 22. O suspeito não foi encontrado.
A vítima foi levada para a 6ª Delegacia Regional de Alegre para dar prosseguimento às denúncias e solicitar medida protetiva contra o suspeito. O caso será investigado pela Delegacia de Polícia de São José do Calçado.

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