Guarda denuncia 'cavalo de pau' de Camaro perto de letreiro em Cachoeiro

O motorista de um Chevrolet Camaro foi denunciado pela Guarda Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, por fazer manobras perigosas em um canteiro municipal, em tordo de um letreiro turístico "Eu Amo Cachoeiro", às margens da Rodovia Francisco Lacerda de Aguiar - BR 482. Em boletim de ocorrência a que A Gazeta teve acesso, registrado na última segunda-feira (8), um agente da corporação diz que ainda houve dano ao patrimônio público.
No boletim de ocorrência, consta que foram feitas várias denúncias anônimas sobre a situação. Nas imagens divulgadas e anexadas à denúncia, o motorista realiza manobras de ‘cavalo de pau’, circulando o letreiro, no bairro Nossa Senhora da Glória. Segundo a queixa, o vídeo teria sido postado em rede social pelo próprio motorista há uma semana. Veja abaixo:
O registro feito pelo agente junto à Guarda de Cachoeiro de Itapemirim diz que as imagens comprovam direção perigosa, prevista no Artigo 308 do Código de Trânsito Brasileiro. O fato, segundo o denunciante, foi informado ao Secretário Municipal de Segurança e Trânsito para que fosse tomada as medidas cabíveis.
Sobre o caso, a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim informou que com a imagem, posteriormente enviada à Secretaria de Segurança e Trânsito, foi solicitado junto ao Centro de Governança que fosse identificada a placa do veículo e registrado o boletim de ocorrência. Consequentemente, as informações foram passadas à Polícia Civil para ser instaurado um inquérito policial.