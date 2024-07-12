Guarda denuncia 'cavalo de pau' de Camaro perto de letreiro em Cachoeiro

Vídeo mostra motorista fazendo manobras em canteiro da Prefeitura de Cachoeiro Crédito: Reprodução

A Gazeta teve acesso, registrado na última segunda-feira (8), um agente da corporação diz que ainda houve dano ao patrimônio público. O motorista de um Chevrolet Camaro foi denunciado pela Guarda Municipal de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, por fazer manobras perigosas em um canteiro municipal, em tordo de um letreiro turístico "Eu Amo Cachoeiro", às margens da Rodovia Francisco Lacerda de Aguiar - BR 482. Em boletim de ocorrência a queteve acesso, registrado na última segunda-feira (8), um agente da corporação diz que ainda houve dano ao patrimônio público.

No boletim de ocorrência, consta que foram feitas várias denúncias anônimas sobre a situação. Nas imagens divulgadas e anexadas à denúncia, o motorista realiza manobras de ‘cavalo de pau’, circulando o letreiro, no bairro Nossa Senhora da Glória. Segundo a queixa, o vídeo teria sido postado em rede social pelo próprio motorista há uma semana. Veja abaixo:

O registro feito pelo agente junto à Guarda de Cachoeiro de Itapemirim diz que as imagens comprovam direção perigosa, prevista no Artigo 308 do Código de Trânsito Brasileiro. O fato, segundo o denunciante, foi informado ao Secretário Municipal de Segurança e Trânsito para que fosse tomada as medidas cabíveis.