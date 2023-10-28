Governo do ES vai investir R$ 630 milhões em rodovias

Edifício sede do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, no Centro do Rio. Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

O Governo do Espírito Santo recebeu autorização do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para captar R$ 630 milhões para aplicações em projetos de infraestrutura ligados a rodovias estaduais.

A informação foi divulgada neste sábado (28) pelo governador Renato Casagrande, por meio das redes socias. O chefe do Executivo capixaba informou que os investimentos garantirão “melhoria em tráfego, fluidez e segurança, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social de todas as regiões do Espírito Santo.”

Recebemos aprovação de R$ 630 mi para projeto apresentado pelo GovernoES ao @bndes que contempla investimentos de #infraestrutura em rodovias para melhorias em tráfego, fluidez e segurança, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social de todas regiões do ES. — Renato Casagrande 40 (@Casagrande_ES) October 28, 2023