Qualificação profissional

Provas do Ifes para vagas em cursos técnicos ocorrem neste domingo

Oportunidades são distribuídas por 22 unidades da instituição por todo o Espírito Santo
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

28 out 2023 às 12:03

Publicado em 28 de Outubro de 2023 às 12:03

Os alunos inscritos para concorrerem a vagas em cursos técnicos do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) farão as provas de seleção neste domingo (29). As inscrições foram encerradas em 30 de setembro.
As quase 4 mil vagas foram distribuídas em:
  • Cursos técnicos integrados: aqueles em que o estudante faz uma qualificação profissional junto ao Ensino Médio. Neste caso, o candidato já deve ter concluído o Ensino Fundamental.

  • Profissionalizante concomitante: pode ser feito por quem ainda está no 2º ou 3º ano do nível médio em outra escola e quer fazer ao mesmo tempo o curso técnico no Ifes. 

  • Cursos técnicos subsequentes: voltados para quem já concluiu o Ensino Médio e pretende fazer apenas o curso técnico no Ifes.
As provas que serão aplicadas neste domingo são destinadas aos candidatos dos cursos técnicos integrados. O processo seletivo para os estudantes dos cursos técnicos concomitantes e subsequentes é realizado por análise de histórico, iniciada no dia 17 de outubro com finalização na próxima terça-feira (31).

Os cursos oferecidos por cada campus

Alegre

  • Agroindústria (Integrado) - Integral: 36 vagas
  • Agropecuária (Integrado) - Integral: 144 vagas
  • Informática (Integrado) - Integral: 36 vagas

Aracruz

  • Mecânica (Integrado) - Matutino: 40 vagas
  • Mecânica (Concomitante) - Noturno: 40 vagas
  • Química (Integrado) - Matutino: 80 vagas

Barra de São Francisco

  • Agricultura (Integrado) - Integral: 40 vagas
  • Administração (Integrado) - Integral: 40 vagas

Cachoeiro de Itapemirim

  • Eletromecânica (Integrado) - Vespertino: 40 vagas
  • Eletromecânica (Concomitante) - Noturno: 18 vagas
  • Informática (Integrado) - Vespertino: 40 vagas
  • Informática para Internet (Concomitante) - Noturno: 18 vagas
  • Mineração (Concomitante) - Noturno: 18 vagas

Cariacica

  • Administração (Integrado) - Integral: 72 vagas
  • Logística (Subsequente) - Noturno: 72 vagas
  • Manutenção de Sistemas Metroferroviários (Integrado) - Integral: 72 vagas
  • Portos (Integrado) - Integral: 72 vagas
  • Portos (Subsequente) - Noturno: 36 vagas

Cefor

Multimeios Didáticos (Subsequente) - modalidade a distância: 40 vagas

Centro-Serrano

  • Administração (Integrado) - Integral: 80 vagas
  • Agricultura (Integrado) - Integral: 40 vagas

Colatina

  • Administração (Integrado) - Matutino: 36 vagas
  • Edificações (Integrado) - Matutino: 36 vagas
  • Informática para Internet (Integrado) - Matutino: 36 vagas
  • Meio Ambiente (Integrado) - Matutino: 36 vagas
  • Segurança do Trabalho (Subsequente) - Noturno: 32 vagas

Guarapari

  • Administração (Integrado) - Matutino: 36 vagas
  • Comércio (Subsequente) - Noturno: 40 vagas
  • Eletrotécnica (Integrado) - Matutino: 32 vagas
  • Mecânica (Integrado) - Matutino: 32 vagas
  • Mecânica (Subsequente) - Noturno: 36 vagas

Ibatiba

  • Florestas (Integrado) - Matutino: 80 vagas
  • Meio Ambiente (Integrado) - Vespertino: 80 vagas

Itapina

  • Agropecuária (Integrado) - Integral: 144 vagas
  • Agropecuária (Subsequente) - Integral: 40 vagas
  • Alimentos (Integrado) - Integral: 36 vagas
  • Zootecnia (Integrado) - Integral: 72 vagas

Linhares

  • Administração (Integrado) - Matutino: 36 vagas
  • Administração (Integrado) - Vespertino: 36 vagas
  • Automação Industrial (Integrado) - Matutino: 36 vagas
  • Automação Industrial (Integrado) - Vespertino: 36 vagas
  • Meio Ambiente (Integrado) - Matutino: 36 vagas

Montanha

  • Administração (Integrado) - Integral: 75 vagas
  • Agropecuária (Integrado) - Integral: 65 vagas

Nova Venécia

  • Edificações (Integrado) - Matutino: 72 vagas
  • Mineração (Integrado) - Matutino: 36 vagas
  • Meio Ambiente (Subsequente) - Noturno: 40 vagas

Piúma

  • Aquicultura (Integrado) - Matutino: 36 vagas
  • Aquicultura (Integrado) - Vespertino: 36 vagas
  • Guia de Turismo (Subsequente) - Noturno: 40 vagas
  • Pesca (Integrado) - Matutino: 36 vagas
  • Pesca (Integrado) - Vespertino: 36 vagas

Santa Teresa

  • Agropecuária (Integrado) - Integral: 120 vagas
  • Informática para Internet (Integrado) - Integral: 40 vagas
  • Meio Ambiente (Integrado) - Integral: 40 vagas

São Mateus

  • Eletrotécnica (Integrado) - Matutino: 64 vagas
  • Eletrotécnica (Concomitante) - Noturno: 32 vagas
  • Mecânica (Integrado) - Matutino: 32 vagas
  • Mecânica (Concomitante) - Noturno: 32 vagas

Serra

  • Automação Industrial (Concomitante) - Noturno: 32 vagas
  • Informática (Concomitante) - Noturno: 40 vagas
  • Informática para Internet (Integrado) - Matutino: 36 vagas
  • Mecatrônica (Integrado) - Matutino: 36 vagas
  • Venda Nova do Imigrante:
  • Administração (Integrado) - Matutino: 72 vagas
  • Agroindústria (Integrado) - Matutino: 64 vagas

Viana

  • Logística (Integrado) - Vespertino: 70 vagas

Vila Velha

  • Biotecnologia (Integrado) - Matutino: 40 vagas
  • Química (Integrado) - Matutino: 40 vagas
  • Química (Concomitante) - Noturno: 20 vagas

Vitória

  • Edificações (Integrado) - Matutino: 36 vagas
  • Edificações (Subsequente) - Matutino: 40 vagas
  • Eletrotécnica (Integrado) - Matutino: 32 vagas
  • Eletrotécnica (Integrado) - Vespertino: 32 vagas
  • Estradas (Concomitante) - Matutino: 40 vagas
  • Estradas (Integrado) - Vespertino: 36 vagas
  • Geoprocessamento (Subsequente) - Noturno: 40 vagas
  • Mecânica (Integrado) - Matutino: 36 vagas
  • Mecânica (Concomitante) - Noturno: 36 vagas
  • Meio Ambiente (Integrado) - Matutino: 36 vagas
  • Metalurgia (Concomitante) - Vespertino: 32 vagas
  • Metalurgia (Concomitante) - Noturno: 32 vagas
  • Segurança do Trabalho (Subsequente) - Noturno: 40 vagas

