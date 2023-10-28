Provas do Ifes para vagas em cursos técnicos ocorrem neste domingo

Os alunos inscritos para concorrerem a vagas em cursos técnicos do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) farão as provas de seleção neste domingo (29). As inscrições foram encerradas em 30 de setembro.
As quase 4 mil vagas foram distribuídas em:
- Cursos técnicos integrados: aqueles em que o estudante faz uma qualificação profissional junto ao Ensino Médio. Neste caso, o candidato já deve ter concluído o Ensino Fundamental.
- Profissionalizante concomitante: pode ser feito por quem ainda está no 2º ou 3º ano do nível médio em outra escola e quer fazer ao mesmo tempo o curso técnico no Ifes.
- Cursos técnicos subsequentes: voltados para quem já concluiu o Ensino Médio e pretende fazer apenas o curso técnico no Ifes.
As provas que serão aplicadas neste domingo são destinadas aos candidatos dos cursos técnicos integrados. O processo seletivo para os estudantes dos cursos técnicos concomitantes e subsequentes é realizado por análise de histórico, iniciada no dia 17 de outubro com finalização na próxima terça-feira (31).
Os cursos oferecidos por cada campus
Alegre
- Agroindústria (Integrado) - Integral: 36 vagas
- Agropecuária (Integrado) - Integral: 144 vagas
- Informática (Integrado) - Integral: 36 vagas
Aracruz
- Mecânica (Integrado) - Matutino: 40 vagas
- Mecânica (Concomitante) - Noturno: 40 vagas
- Química (Integrado) - Matutino: 80 vagas
Barra de São Francisco
- Agricultura (Integrado) - Integral: 40 vagas
- Administração (Integrado) - Integral: 40 vagas
Cachoeiro de Itapemirim
- Eletromecânica (Integrado) - Vespertino: 40 vagas
- Eletromecânica (Concomitante) - Noturno: 18 vagas
- Informática (Integrado) - Vespertino: 40 vagas
- Informática para Internet (Concomitante) - Noturno: 18 vagas
- Mineração (Concomitante) - Noturno: 18 vagas
Cariacica
- Administração (Integrado) - Integral: 72 vagas
- Logística (Subsequente) - Noturno: 72 vagas
- Manutenção de Sistemas Metroferroviários (Integrado) - Integral: 72 vagas
- Portos (Integrado) - Integral: 72 vagas
- Portos (Subsequente) - Noturno: 36 vagas
Cefor
Multimeios Didáticos (Subsequente) - modalidade a distância: 40 vagas
Centro-Serrano
- Administração (Integrado) - Integral: 80 vagas
- Agricultura (Integrado) - Integral: 40 vagas
Colatina
- Administração (Integrado) - Matutino: 36 vagas
- Edificações (Integrado) - Matutino: 36 vagas
- Informática para Internet (Integrado) - Matutino: 36 vagas
- Meio Ambiente (Integrado) - Matutino: 36 vagas
- Segurança do Trabalho (Subsequente) - Noturno: 32 vagas
Guarapari
- Administração (Integrado) - Matutino: 36 vagas
- Comércio (Subsequente) - Noturno: 40 vagas
- Eletrotécnica (Integrado) - Matutino: 32 vagas
- Mecânica (Integrado) - Matutino: 32 vagas
- Mecânica (Subsequente) - Noturno: 36 vagas
Ibatiba
- Florestas (Integrado) - Matutino: 80 vagas
- Meio Ambiente (Integrado) - Vespertino: 80 vagas
Itapina
- Agropecuária (Integrado) - Integral: 144 vagas
- Agropecuária (Subsequente) - Integral: 40 vagas
- Alimentos (Integrado) - Integral: 36 vagas
- Zootecnia (Integrado) - Integral: 72 vagas
Linhares
- Administração (Integrado) - Matutino: 36 vagas
- Administração (Integrado) - Vespertino: 36 vagas
- Automação Industrial (Integrado) - Matutino: 36 vagas
- Automação Industrial (Integrado) - Vespertino: 36 vagas
- Meio Ambiente (Integrado) - Matutino: 36 vagas
Montanha
- Administração (Integrado) - Integral: 75 vagas
- Agropecuária (Integrado) - Integral: 65 vagas
Nova Venécia
- Edificações (Integrado) - Matutino: 72 vagas
- Mineração (Integrado) - Matutino: 36 vagas
- Meio Ambiente (Subsequente) - Noturno: 40 vagas
Piúma
- Aquicultura (Integrado) - Matutino: 36 vagas
- Aquicultura (Integrado) - Vespertino: 36 vagas
- Guia de Turismo (Subsequente) - Noturno: 40 vagas
- Pesca (Integrado) - Matutino: 36 vagas
- Pesca (Integrado) - Vespertino: 36 vagas
Santa Teresa
- Agropecuária (Integrado) - Integral: 120 vagas
- Informática para Internet (Integrado) - Integral: 40 vagas
- Meio Ambiente (Integrado) - Integral: 40 vagas
São Mateus
- Eletrotécnica (Integrado) - Matutino: 64 vagas
- Eletrotécnica (Concomitante) - Noturno: 32 vagas
- Mecânica (Integrado) - Matutino: 32 vagas
- Mecânica (Concomitante) - Noturno: 32 vagas
Serra
- Automação Industrial (Concomitante) - Noturno: 32 vagas
- Informática (Concomitante) - Noturno: 40 vagas
- Informática para Internet (Integrado) - Matutino: 36 vagas
- Mecatrônica (Integrado) - Matutino: 36 vagas
- Venda Nova do Imigrante:
- Administração (Integrado) - Matutino: 72 vagas
- Agroindústria (Integrado) - Matutino: 64 vagas
Viana
- Logística (Integrado) - Vespertino: 70 vagas
Vila Velha
- Biotecnologia (Integrado) - Matutino: 40 vagas
- Química (Integrado) - Matutino: 40 vagas
- Química (Concomitante) - Noturno: 20 vagas
Vitória
- Edificações (Integrado) - Matutino: 36 vagas
- Edificações (Subsequente) - Matutino: 40 vagas
- Eletrotécnica (Integrado) - Matutino: 32 vagas
- Eletrotécnica (Integrado) - Vespertino: 32 vagas
- Estradas (Concomitante) - Matutino: 40 vagas
- Estradas (Integrado) - Vespertino: 36 vagas
- Geoprocessamento (Subsequente) - Noturno: 40 vagas
- Mecânica (Integrado) - Matutino: 36 vagas
- Mecânica (Concomitante) - Noturno: 36 vagas
- Meio Ambiente (Integrado) - Matutino: 36 vagas
- Metalurgia (Concomitante) - Vespertino: 32 vagas
- Metalurgia (Concomitante) - Noturno: 32 vagas
- Segurança do Trabalho (Subsequente) - Noturno: 40 vagas