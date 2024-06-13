Foragido é preso após perseguição policial a caminhonetes em Alegre

Um dos carros envolvidos na perseguição nessa quarta-feira (12) Crédito: Polícia Militar

Um homem foi detido após uma perseguição policial a duas caminhonetes em Alegre, na Região do Caparaó do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (12). De acordo com informações do 3º Batalhão da Polícia Militar, contra o indivíduo – que não teve nome e idade divulgados – havia mandado de prisão por homicídio.

Segundo os militares, os alvos da perseguição eram uma Volkswagen Amarok e uma Mitsubishi L200. O acompanhamento foi iniciado após policiais receberem a informação que um dos carros, a Amarok, era o mesmo envolvido em uma perseguição no dia 31 de maio deste ano, no mesmo município. O veículo foi alcançado pelos militares, mas nada de ilícito foi encontrado, por isso foi liberado, assim como os condutores.

O homem preso estava na caminhonete L200, com mais dois indivíduos. Os três tentaram fugir da polícia, mas foram perseguidos e abordados na Avenida Doutor Chacon, próximo à Prefeitura de Alegre. Quando foram alcançados, os três indivíduos ainda tentaram fugir correndo, mas um deles, o que foi preso, foi alcançado e detido próximo ao Banco do Brasil. Contra ele havia um mandado de prisão expedido pela 2ª Vara de Guaçuí em abril deste ano, por homicídio.

O condutor da L200 também foi detido, e os policiais não localizaram nada de ilícito com ele. O homem não era habilitado, por isso medidas administrativas foram tomadas. O terceiro suspeito, de 36 anos, que também tinha um mandado de prisão em aberto, conseguiu fugir.

Procurada, a Polícia Civil informou que o suspeito, de 31 anos, foi conduzido à Delegacia Regional de Alegre, onde foi dado cumprimento ao mandado de prisão temporária pelo crime de homicídio. Ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP).