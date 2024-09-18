Fogo destrói 350 mil m² de Mata Atlântica em Conceição do Castelo

Um incêndio atinge uma área de Mata Atlântica desde sábado (14), na comunidade Boa Esperança, zona rural de Conceição do Castelo, na Região Serrana do Espírito Santo. A Defesa Civil Municipal informou que o fogo já consumiu 35 hectares (350 mil metros quadrados), o equivalente a 35 campos de futebol.
Imagens capturadas no sábado (14) por um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) mostram o fogo em áreas antes intocadas, segundo a Defesa Civil de Conceição do Castelo. Em vídeos registrados na terça-feira (17) é possível ver a destruição causada pelo incêndio.
Nesta quarta-feira (18), bombeiros e voluntários continuam combatendo os focos remanescentes na área de mata.