Feira no ES oferece bolsas de estudos para intercâmbio no Canadá

Uma feira de intercâmbio vai oferecer bolsas de estudos e informações para quem quer estudar no exterior. O evento YouCanadá – exclusivo sobre Educação Superior no país norte-americano, será realizado nesta quarta-feira, 20 de setembro, a partir das 18h, no Golden Tulip Hotel, que fica na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 635, em Vitória.
Os interessados podem se inscrever no site www.ci.com.br/youcanada23. A entrada é franca.
O evento promovido pela CI visa oferecer graduação, pós-graduação, mestrado, e ainda, uma série de benefícios adicionais, como permissão de trabalho durante e após o curso, tanto para o estudante quanto para o cônjuge. A feira é totalmente dedicada aos visitantes interessados em fazer um College ou Universidade, sendo possível trabalhar por meio do estudo, ou mesmo imigrar para terras canadenses.
Os visitantes terão informações sobre como conseguir bolsas de estudo para Colleges e Universidades de até R$ 20 mil. A programação conta ainda com palestras focadas em opções de ensino superior e imigração para o Canadá. O país recebeu mais de 800 mil estudantes internacionais em 2022, de acordo com informações divulgadas pelo governo canadense.