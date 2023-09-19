Feira no ES oferece bolsas de estudos para intercâmbio no Canadá

Vagas para intercâmbio no Canadá Crédito: Pixabay

Uma feira de intercâmbio vai oferecer bolsas de estudos e informações para quem quer estudar no exterior. O evento YouCanadá – exclusivo sobre Educação Superior no país norte-americano, será realizado nesta quarta-feira, 20 de setembro, a partir das 18h, no Golden Tulip Hotel, que fica na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 635, em Vitória.

Os interessados podem se inscrever no site www.ci.com.br/youcanada23 . A entrada é franca.

O evento promovido pela CI visa oferecer graduação, pós-graduação, mestrado, e ainda, uma série de benefícios adicionais, como permissão de trabalho durante e após o curso, tanto para o estudante quanto para o cônjuge. A feira é totalmente dedicada aos visitantes interessados em fazer um College ou Universidade, sendo possível trabalhar por meio do estudo, ou mesmo imigrar para terras canadenses.