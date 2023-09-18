ArcelorMittal Tubarão abre inscrições para vagas de estágio

Para concorrer às vagas, os candidatos devem residir na Grande Vitória. Os estudantes do ensino técnico deverão estar cursando, no turno noturno, pelo menos o primeiro período do curso em 2023 ou ter concluído a fase escolar, precisando ainda ter vínculo com a instituição de ensino para poder realizar estágio. Já os do ensino superior terão que concluir sua graduação entre dezembro de 2024 e dezembro de 2025, em qualquer turno, nas especialidades ofertadas.