ArcelorMittal Tubarão abre inscrições para vagas de estágio

Cerca de 200 vagas estão abertas no Programa de Estágio 4.0 da ArcelorMittal Tubarão, voltadas a estudantes de nível técnico e superior. As inscrições podem ser feitas até o dia 20 de outubro, por meio do link: Estágio Arcelor Mittal.
Para concorrer às vagas, os candidatos devem residir na Grande Vitória. Os estudantes do ensino técnico deverão estar cursando, no turno noturno, pelo menos o primeiro período do curso em 2023 ou ter concluído a fase escolar, precisando ainda ter vínculo com a instituição de ensino para poder realizar estágio. Já os do ensino superior terão que concluir sua graduação entre dezembro de 2024 e dezembro de 2025, em qualquer turno, nas especialidades ofertadas.
As bolsas-auxílio são de R$ 987,80 para estudantes de ensino técnico (carga horária de seis horas/dia) e de R$ 1.060,17 para os de ensino superior (carga horária de quatro horas/dia), além de transporte da empresa, alimentação e uniforme. O processo seletivo conta com as seguintes etapas: triagem de inscrições, prova online (Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico/Matemática e Conhecimentos Gerais), dinâmicas virtuais e exames médicos.
As vagas destinadas para os seguintes cursos:
- Ensino superior: Administração, Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Comércio Exterior, Direito, Economia, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia Ambiental, Engenharia Controle e Automação, Engenharia da Computação, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Metalúrgica, Engenharia Química, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Jornalismo, Marketing, Nutrição, Publicidade, Química - Bacharel, Relações Internacionais, Sistemas de Informação e Serviço Social.
- Ensino técnico: Técnico Administração, Técnico Automação Industrial, Técnico Contabilidade, Técnico de Refrigeração, Técnico Edificações, Técnico Eletrotécnica, Técnico em Química, Técnico Enfermagem, Técnico Informática, Técnico Logística, Técnico Manutenção Eletromecânica Ferroviária, Técnico Mecânica, Técnico Meio Ambiente, Técnico Metalurgia, Técnico Portos e Técnico Segurança do Trabalho.