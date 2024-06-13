Ex-esposa denuncia violência doméstica e foragido é preso em São Mateus

Homem foi preso após denúncia da ex-esposa em São Mateus Crédito: Reprodução | Polícia Civil

Um homem de 44 anos, foragido do sistema prisional, voltou a ser preso na quarta-feira (12) em São Mateus , na Região Norte do Espírito Santo , após a ex-esposa dele denunciar ter sido agredida por ele durante a madrugada. A prisão foi efetuada por uma equipe da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) do município no bairro Village das Flores. A vítima da agressão fez a denúncia, e a polícia acabou descobrindo que ele tinha registros criminais por roubo, homicídio e ameaça, além de ter fugido da prisão. O nome dele não foi divulgado.

A própria mulher informou a localização do indivíduo. Diante da informação, a equipe da Deam de São Mateus, com apoio da Divisão de Inteligência da Polícia Penal (DIPP), foi ao local e o prendeu.

“A vítima estava muito nervosa e afirmava o tempo todo que não queria voltar para casa, pois o indivíduo estava lá e poderia matá-la”, explicou a titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de São Mateus, delegada Geyce Narciza Ferreira.