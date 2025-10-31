Esposa de traficante do ES morto em megaoperação no RJ é presa na Serra
Foi presa em Barro Branco, na Serra, a esposa do traficante Alisson Lemos Rocha, conhecido como "Russo" ou "Gordinho do Valão", morto na megaoperação das forças de segurança do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Civil, após saber da morte do marido, a mulher de 18 anos começou a retirar armas e drogas que estavam guardadas no imóvel em que ela morava.
Após denúncias anônimas, uma equipe policial foi à residência na quinta-feira (30) e apreendeu uma barra de maconha e "catuques" — bilhetes geralmente escritos por presos e trocados com pessoas que fazem visitas nos presídios. O nome da mulher não foi divulgado. Mais detalhes sobre a ocorrência serão repassados à imprensa no fim da tarde desta sexta-feira (31).