Escadas metálicas vão ligar Ponte Ayrton Senna aos deques do Canal de Camburi

A Prefeitura de Vitória vai iniciar, no sábado (14), a instalação da primeira das quatro escadas metálicas que vão interligar Ponte Ayrton Senna aos deques do Canal de Camburi.





Quando estiverem prontas, as estruturas vão permitir que pedestres e ciclistas que passam pela ponte acessem diretamente os dois deques, enquanto quem estiver nos espaços de convivência sobre a água também poderão subir até a ponte. Segundo a prefeitura, para que seja feito o serviço a Ponte Ayrton Senna será interditada para veículos, ciclistas e pedestres, das 13 às 18 horas, no sentido Praia do Canto-Jardim da Penha.





Cada escada terá 1,5 metro de largura e será composta por dois lances, com um patamar intermediário. A estrutura será de aço galvanizado a fogo e contará com guarda-corpo e guia lateral para bicicletas. O dispositivo permitirá que os ciclistas subam ou desçam empurrando suas bicicletas, facilitando a integração entre a estrutura cicloviária da ponte e os novos espaços urbanizados.





A previsão da prefeitura é que as quatro unidades sejam instaladas até dezembro.