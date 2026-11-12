Como suposto novo caso extraconjugal de CEO da Nvidia aumenta pressão para que ele saia do cargo

Reuters

A gigante americana de tecnologia Nvidia está avaliando nesta quinta-feira (12/11) se seu presidente-executivo, Jensen Huang, permanecerá na empresa, segundo relatos da imprensa.

A empresa anunciou no último domingo (8/11) ter aberto uma investigação independente para apurar o suposto relacionamento dele com uma mulher suspeita de ser espiã da China.

Mais recentemente, porém, o conselho de administração da companhia se reuniu enquanto suas ações despencavam após reportagens sobre um segundo suposto caso extraconjugal envolvendo Huang

O jornal New York Times alega que Huang também teve um caso com uma funcionária da Nvidia.

A The Economist defendeu, em artigo publicado na quarta-feira (11/11), que o presidente-executivo deve renunciar ao cargo ou ser demitido.

"Mesmo que nenhuma outra revelação comprometedora venha à tona, a permanência de Huang no cargo é insustentável. Ele deve renunciar ou ser demitido", diz o texto.

O conselho da Nvidia havia demonstrado apoio a Huang, afirmando que não tinha motivos para acreditar que segredos da empresa ou a segurança nacional tivessem sido comprometidos em decorrência do primeiro caso extraconjugal.

Até o fim da noite de quarta-feira, o conselho da Nvidia não havia divulgado nenhum comunicado. Ligações para diversos representantes da empresa e integrantes do conselho não foram respondidas.

Ações despencaram 7,5%

As ações da Nvidia, a segunda empresa mais valiosa do mundo, atrás apenas da Apple, despencaram quase 7,5% nas negociações após o fechamento do mercado.

A gigante fabricante de chips encerrou o dia em alta em Wall Street, após dias difíceis desde a divulgação do caso extraconjugal.

Grandes empresas de investimento também rebaixaram suas recomendações para as ações da empresa em meio à crescente preocupação com a governança da companhia.

As empresas financeiras Baird e Bernstein Research rebaixaram suas perspectivas para as ações da Nvidia, enquanto o Morgan Stanley retirou os papéis de sua lista de investimentos favoritos.

O principal analista da Bernstein, Stacy Rasgon, reduziu pela metade seu preço-alvo para as ações. "Nossa intuição nos diz que provavelmente ainda não exploramos a fundo tudo o que pode ser descoberto aqui", escreveu.

Desde que o escândalo veio à tona, a Nvidia perdeu quase meio trilhão de dólares em valor de mercado.

A gigante americana de tecnologia é avaliada em cerca de US$ 4,5 trilhões (R$ 25,1 trilhões) e é uma das principais fornecedoras de chips avançados.

É considerada uma das empresas mais importantes por trás da expansão da inteligência artificial (IA), por ser a única fabricante de um chip usado em ferramentas de IA.

Esses chips também são essenciais para todo tipo de tecnologia, de videogames e veículos autônomos a enormes centros de dados e servidores em nuvem.

A China é a maior concorrente dos Estados Unidos na corrida para desenvolver os sistemas de IA mais poderosos, e Washington restringe desde 2022 as exportações dos chips mais avançados da Nvidia para o país asiático.

Os Estados Unidos justificam as restrições às exportações por motivos de segurança nacional, argumentando que essas vendas poderiam ampliar a capacidade militar da China, embora algumas restrições tenham sido flexibilizadas sob o governo do presidente Trump.

'Tragédia shakesperiana'

A possível saída de Jensen Huang da Nvidia está se desenrolando como uma tragédia grega ou shakespeariana, diz Bob O'Donnell, analista-chefe da Technalysis Research, à BBC News.

Uma eventual saída levantaria dúvidas sobre quem assumiria o comando e como essa pessoa mudaria a empresa nos próximos anos, afirma O'Donnell.

"É difícil de acreditar", diz ele. "[Huang] é uma figura extraordinária... um grande visionário."

A Nvidia enfrenta "uma grave crise de governança" e precisará decidir se os benefícios da permanência de Huang superam a desconfiança entre as partes interessadas, acrescenta R Ray Wang, da Constellation Research.

Segundo ele, o escândalo representa uma crise mais para a Nvidia do que para o setor de IA.

A empresa precisa avaliar se um possível substituto de Huang teria a mesma capacidade de estabelecer parcerias de igual porte, diz.

"Essa é a verdadeira questão... porque muitas dessas parcerias e investimentos foram feitos graças à confiança em Jensen."

EUA devem 'parar de inventar' acusações de espionagem, diz China

Em entrevista coletiva diária do Ministério das Relações Exteriores da China, em Pequim, a porta-voz Mao Ning disse à BBC News que os Estados Unidos "devem parar de inventar supostas narrativas de espionagem para encontrar pretextos para impor bloqueios tecnológicos".

"O progresso científico e tecnológico da China é impulsionado pela inovação independente e pela cooperação aberta", disse.

"A China e os Estados Unidos têm mantido uma comunicação próxima sobre as interações entre os dois chefes de Estado. A China está disposta a trabalhar com os Estados Unidos para implementar plenamente os importantes entendimentos alcançados entre os dois chefes de Estado e promover a construção de uma relação sino-americana construtiva e estrategicamente estável, baseada no respeito, na equidade e na reciprocidade", afirmou.

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