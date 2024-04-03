ES recebe alerta amarelo de chuva forte; veja cidades

Um novo alerta amarelo para chuvas intensas foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para 40 cidades capixabas. O aviso, de perigo potencial, divulgado nesta quarta-feira (3), fica vigente até 10h de quinta-feira (4). Segundo o Inmet, o acúmulo de chuva pode variar de 20 mm/h e 30 mm/h, podendo chegar até 50 mm/h, com ventos intensos chegando a 60 km/h.
Cidades em alerta
- Afonso Cláudio
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alto Rio Novo
- Aracruz
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Colatina
- Conceição da Barra
- Ecoporanga
- Fundão
- Governador Linderberg
- Ibiraçu
- Itaguaçu
- Itarana
- Jaguaré
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Linhares
- Mantenópolis
- Marilândia
- Montanha
- Mucuri
- Nova Venécia
- Pancas
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Ponto Belo
- Rio Bananal
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São Mateus
- São Roque do Canaã
- Sooretama
- Vila Pavão
- Vila Valério
CORREÇÃO | A versão anterior errou ao informar que o alerta valia para 41 cidades; o município de Aracruz estava repetido na lista. O aviso meteorológico vale para 40 cidades capixabas. O texto foi corrigido.