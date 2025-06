Saída

Erick Musso é exonerado e substituto vai acumular 2 secretarias em Vitória

Publicado em 23/06/2025 às 20h22

Erick Musso pediu exoneração do cargo de secretário de Governo em Vitória Crédito: Divulgação

O ex-deputado estadual e atual presidente do Republicanos no Espírito Santo, Erick Musso, deixou o cargo de secretário de Governo na Prefeitura de Vitória. A exoneração de Musso da pasta que chefiava desde janeiro deste ano ocorreu a pedido dele e foi publicada na edição do Diário Oficial desta segunda-feira (23).

Com saída do ex-deputado, quem assume a Secretaria de Governo em seu lugar é Luciano Forrechi, que já é secretário de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho na gestão do prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos). O secretário, cuja nomeação também foi publicada nesta segunda (23), deverá acumular as duas funções, conforme informou a assessoria de imprensa da prefeitura à reportagem de A Gazeta.