Podemos oficializa candidatura de Scaramussa à Prefeitura de Linhares

Em convenção na noite desta quinta-feira (25), o Podemos oficializou a candidatura do deputado estadual Lucas Scaramussa à Prefeitura de Linhares. Franco Fiorot (União Brasil), ex-presidente do Incaper, será vice na chapa. O PSDB, federado com o Cidadania, também fez parte do evento. PSB, SD e PRD já garantiram apoio.
Professor universitário e advogado, Scaramussa foi eleito deputado estadual em 2022. Em 2020, concorreu ao cargo de prefeito de Linhares pelo Democracia Cristã (DC) e ficou em segundo lugar. Antes, disputou eleição para a Assembleia Legislativa (2018) e para deputado federal (2014), sem sucesso. Esteve à frente da pasta de Meio Ambiente de Linhares por duas vezes (2009-2012 e 2017-2018).
A possibilidade de Fiorot e Scaramussa estarem juntos na mesma chapa foi mostrada em A Gazeta em junho. Natural de Linhares, Fiorot foi nomeado diretor-presidente do Incaper em maio do ano passado e também esteve à frente da Secretaria Municipal de Agricultura de Linhares, entre 2017 e 2023, passando pelas gestões de Guerino Zanon (PSD) e Bruno Marianelli (Republicanos).
A convenção ainda contou com a presença de parlamentares e líderes partidários, como o deputado federal e presidente estadual do Podemos, Gilson Daniel, e o presidente estadual do União, Felipe Rigoni.