Podemos oficializa candidatura de Scaramussa à Prefeitura de Linhares

Professor universitário e advogado, Scaramussa foi eleito deputado estadual em 2022. Em 2020, concorreu ao cargo de prefeito de Linhares pelo Democracia Cristã (DC) e ficou em segundo lugar. Antes, disputou eleição para a Assembleia Legislativa (2018) e para deputado federal (2014), sem sucesso. Esteve à frente da pasta de Meio Ambiente de Linhares por duas vezes (2009-2012 e 2017-2018).