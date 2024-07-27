Criminosos escalam marquise, empurram câmera e roubam lanchonete em Cachoeiro

Criminosos roubaram uma lanchonete e deixaram um prejuízo em torno de R$ 30 mil para um comerciante no bairro Marbrasa, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Na madrugada de sexta-feira (26), os suspeitos se aproximaram do estabelecimento em um carro portando uma vassoura e ferramentas. Nos vídeos de câmeras de segurança é possível identificar que eles sobem a marquise e utilizam a vassoura para empurrar a câmera e não flagrar a ação. Os indivíduos levaram dois aparelhos de ar-condicionado.

O proprietário do estabelecimento, Gilson Rosa, contou para o repórter Matheus Passos, da TV Gazeta, que percebeu que a área onde ficam os alimentos que necessitam de refrigeração não estava gelando. Ele chamou um técnico para analisar a situação e, então, descobriu que tinha sido roubado.

Segundo ele, os equipamentos estão avaliados em R$ 30 mil, além de prejuízos com a mão de obra e produtos que não serão aproveitados. Ele ainda não calculou o prejuízo total. Gilson informou que irá realizar boletim junto à polícia ainda neste sábado (27).