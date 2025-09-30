Criador do Macakids e amigo de pesca são resgatados com vida no RJ

Atualização: Após o resgate, a dupla explicou que Ronald não era o piloto da lancha e auxiliava Maikel durante os mergulhos. Desta forma, a reportagem e o título foram atualizados.

Foram encontrados, nesta terça-feira (30), o empresário Maikel Araujo dos Santos, criador do Macakids, e o montador de móveis Ronald Menezes. A informação foi confirmada pela cunhada de Maikel, a capitão do Corpo de Bombeiros Carla Andresa. Segundo ela, os dois foram localizados com vida por um rebocador na altura de São João da Barra, no Rio de Janeiro. A mãe dele também compartilhou a notícia nas redes sociais.

A família do empresário recebeu a notícia após o próprio Maikel ligar para o pai após ser resgatado. Os dois saíram da Praia de Ubu, em Anchieta, no Sul do Espírito Santo, no último domingo (28), para pescar, e não deram mais notícias. Militares do Corpo de Bombeiros, da Marinha do Brasil, uma aeronave do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Casa Militar (Notaer) e um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) participaram das buscas, que começaram na segunda-feira (29).

O que é Macakids: O projeto Macakids – criado há mais de 15 anos – é uma saga infantil sobre um grupo de macacos que vive em uma ilha, promovendo consciência social e preservação do meio ambiente.

Embarcação de empresário e pescador foram encontrados em São João da Barra, no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução | Rede Social