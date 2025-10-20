Corte de rochas vai interditar novamente trecho da BR 101 na Serra

O trecho da BR 101 na Serra, onde são realizadas operações de corte de rochas, será interditado totalmente na próxima quarta-feira (22), das 14h às 15h10. Os pontos de bloqueio serão feitos nos quilômetros 247 (sentido Norte) e 245 (sentido Sul), com o objetivo de criar uma área de segurança ao redor do local. Caso seja necessário, a Ecovias Capixaba informou que, após esse horário, a concessionária poderá iniciar o sistema de Pare e Siga.