Corte de rochas vai interditar novamente trecho da BR 101 na Serra
O trecho da BR 101 na Serra, onde são realizadas operações de corte de rochas, será interditado totalmente na próxima quarta-feira (22), das 14h às 15h10. Os pontos de bloqueio serão feitos nos quilômetros 247 (sentido Norte) e 245 (sentido Sul), com o objetivo de criar uma área de segurança ao redor do local. Caso seja necessário, a Ecovias Capixaba informou que, após esse horário, a concessionária poderá iniciar o sistema de Pare e Siga.
O bloqueio estava previsto para acontecer de terça-feira (14) a sexta-feira (17), mas foi suspenso devido às chuvas. A operação de fragmentação de rochas ocorre há alguns meses no trecho localizado entre os quilômetros 242 e 247 — próximo ao Contorno do Mestre Álvaro até as proximidades da Praça de Pedágio — e faz parte do plano de duplicação da rodovia.