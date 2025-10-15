Chuva suspende bloqueio total em trecho da BR 101 na Serra
Publicado em 15/10/2025 às 12h00
A interdição total de trecho da BR 101 na Serra para corte de rochas foi suspensa devido à previsão de chuva. O bloqueio estava programado para acontecer diariamente nesta semana, das 10h às 10h40. O novo cronograma ainda não foi definido, segundo a Ecovias Capixaba, que administra a rodovia federal no Espírito Santo.
A operação de fragmentação de rochas ocorre há alguns meses no trecho entre a entrada do Contorno do Mestre Álvaro e a praça de pedágio e faz parte do plano de duplicação da rodovia.