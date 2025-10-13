Trecho da BR 101 na Serra será novamente interditado para obras

O trecho da BR 101 na Serra , onde são realizadas operações de desmonte de rochas, voltará a ser interditado diariamente. A Ecovias explicou que os bloqueios totais da rodovia ocorrem nesta semana, de terça a sexta-feira (17), das 10h às 10h40.

A interdição total será entre os quilômetros 245 e 247, na região entre o Contorno do Mestre Álvaro e a praça de pedágio. O trabalho de fragmentação de rochas faz parte das obras de duplicação do trecho da rodovia, com conclusão prevista para dezembro.