Corpo de mulher é encontrado dilacerado na Rodovia do Sol em Guarapari

O corpo de uma mulher foi encontrado dilacerado na manhã desta quarta-feira (1º), no quilômetro 37 da Rodovia do Sol, em Guarapari, próximo do Parque Estadual Paulo César Vinha. A vítima ainda não foi identificada. Por conta da ocorrência, uma faixa da rodovia sentido Vila Velha ficou interditada. A Rodosol, concessionária que administra a via, informou que o trecho não conta com câmeras de videomonitoramento e a Polícia Civil foi acionada para apurar o que aconteceu. A suspeita é de atropelamento.
Em nota, a Polícia Militar afirmou que foi acionada por volta das 4h40 para verificar uma possível ocorrência de atropelamento na Rodovia do Sol. "No local, os militares encontraram o corpo de uma mulher completamente desfigurado, sem nenhuma testemunha que pudesse relatar a dinâmica dos fatos", explicou, reforçando que a perícia foi acionada e que a Polícia Civil vai investigar o ocorrido.
Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil informa que a perícia foi acionada na madrugada desta quarta-feira (01), por volta das 05h20, para uma ocorrência de atropelamento com morte na Rodovia do Sol, em Setiba, Guarapari. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. O caso segue sob investigação da Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Guarapari