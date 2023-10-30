Corpo carbonizado é encontrado em plantação de eucalipto em São Mateus

Um corpo carbonizado foi encontrado em uma plantação de eucalipto na tarde desta segunda-feira (30), na região do Km 35, de Nova Aimorés, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o corpo foi visto por moradores locais.

De acordo com apuração da reportagem da TV Gazeta Norte, devido às condições em que o cadáver foi encontrado, foi necessário encaminhá-lo para a perícia em Vitória, onde será feito um exame de DNA. Segundo a Polícia Civil, o procedimento será encaminhado para a Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus, que aguarda o resultado dos exames para definir se haverá instauração de inquérito, caso seja constatada morte violenta.