Confronto em Vitória: PM troca tiros com suspeitos em Forte São João

De acordo com a corporação, uma equipe de militares fazia patrulhamento a pé pelo bairro quando viu suspeitos armados. O grupo teria disparado e uma troca de tiros começou. "Foi solicitado apoio de outras equipes para buscas, inclusive do Notaer, sendo localizados dois adolescentes de 16 e 17 anos", completou a PM. Não foi informado se militares ou suspeitos foram feridos pelos tiros.