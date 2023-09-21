Confronto em Vitória: PM troca tiros com suspeitos em Forte São João

A Polícia Militar trocou tiros com suspeitos em Forte São João, Vitória, na manhã desta quinta-feira (21). O helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) chegou a ser acionado para auxiliar nas buscas. Dois adolescentes foram apreendidos.
De acordo com a corporação, uma equipe de militares fazia patrulhamento a pé pelo bairro quando viu suspeitos armados. O grupo teria disparado e uma troca de tiros começou. "Foi solicitado apoio de outras equipes para buscas, inclusive do Notaer, sendo localizados dois adolescentes de 16 e 17 anos", completou a PM. Não foi informado se militares ou suspeitos foram feridos pelos tiros.
Com os suspeitos foram apreendidos R$ 288, 83 pedras de crack, 53 unidades de haxixe, 36 buchas e três tabletes de maconha, um rádio comunicador, munições e aparelhos celulares. O caso foi encaminhado à Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito com a Lei (Deacle). A Polícia Civil informou que a ocorrência ainda estava em andamento.