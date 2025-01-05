Colisão entre duas motocicletas deixa três feridos em Anchieta

Uma colisão lateral entre duas motocicletas deixou três pessoas feridas na rodovia ES 060, próximo ao bairro Portal de Anchieta, em Anchieta, Litoral Sul do Estado, no final da tarde desse sábado (4). Um dos motociclistas atingiu o outro veículo, que tentava realizar uma conversão na via. As motos envolvidas são uma Honda CG 160 FAN e uma CBX 250 Twister.
O homem que pilotava um dos veículos informou à polícia que seguia sentido Guarapari, quando o condutor da moto que seguia à frente deu seta e foi para o acostamento. Na sequência, a segunda moto teria feito uma conversão sem que houvesse tempo do motociclista que vinha logo atrás desviar.
Um dos condutores precisou ser socorrido pelo Samu e encaminhado para o hospital da cidade, e não há informações sobre seu estado de saúde. O segundo condutor, teve ferimentos leves, realizou teste de etilômetro no local e o resultado deu negativo para ingestão de álcool. A outra vítima foi a mulher que estava na garupa da moto que tentou realizar a conversão.