Colisão entre duas motocicletas deixa três feridos em Anchieta

O homem que pilotava um dos veículos informou à polícia que seguia sentido Guarapari, quando o condutor da moto que seguia à frente deu seta e foi para o acostamento. Na sequência, a segunda moto teria feito uma conversão sem que houvesse tempo do motociclista que vinha logo atrás desviar.

Um dos condutores precisou ser socorrido pelo Samu e encaminhado para o hospital da cidade, e não há informações sobre seu estado de saúde. O segundo condutor, teve ferimentos leves, realizou teste de etilômetro no local e o resultado deu negativo para ingestão de álcool. A outra vítima foi a mulher que estava na garupa da moto que tentou realizar a conversão.