Cliente tenta atropelar funcionária de motel na Praia de Itaparica

Conforme nota da PM, a funcionária do motel teria conseguido se desvencilhar e não apresentava lesões, mas o homem havia causado danos às paredes do estabelecimento, assim como o carro dele apresentava diversas avarias.

"Em seguida, os policias localizaram o acusado, visivelmente embriagado, que se recusou a manter diálogo com a equipe e resistiu a abordagem, sendo necessário o uso de força para imobilizá-lo", afirmou a Polícia Militar, em outro trecho da nota.