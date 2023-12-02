Cliente tenta atropelar funcionária de motel na Praia de Itaparica

Um homem de 43 anos foi detido após tentar atropelar a funcionária de um motel na Praia de Itaparica, em Vila Velha, na noite desta sexta-feira (1º). O cliente do estabelecimento, segundo informações da Polícia Militar, estava visivelmente embriagado e avançou com o carro contra a mulher várias vezes.
Conforme nota da PM, a funcionária do motel teria conseguido se desvencilhar e não apresentava lesões, mas o homem havia causado danos às paredes do estabelecimento, assim como o carro dele apresentava diversas avarias.
"Em seguida, os policias localizaram o acusado, visivelmente embriagado, que se recusou a manter diálogo com a equipe e resistiu a abordagem, sendo necessário o uso de força para imobilizá-lo", afirmou a Polícia Militar, em outro trecho da nota.
O acusado foi encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha. Na unidade, segundo a Polícia Civil, ele foi "autuado em flagrante por tentativa de lesão corporal, resistência à ação policial e por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência." Depois, foi conduzido para o Centro de Triagem de Viana (CTV).