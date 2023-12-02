Mulher é agredida pelo marido a socos na frente dos filhos em Cariacica

Uma mulher de 44 anos foi agredida com socos no rosto pelo marido, de 37 anos, na madrugada deste sábado (2), em Boa Sorte, Cariacica. As agressões foram praticadas na frente dos filhos, após uma briga por ciúmes.
Conforme informações da Polícia Militar, uma equipe foi acionada pela vítima. Ela relatou que estava em um bar com o marido, mas ficou com ciúmes devido a algumas atitudes dele no local. Na nota, a corporação não explica o comportamento que despertou o incômodo na mulher, mas diz que, quando ela o questionou ao retornarem para casa, o marido teria ficado irritado e desferido diversos socos em seu rosto na frente dos filhos menores.
"A mulher apresentava inchaço no rosto e o homem alguns arranhões no pescoço, que ambos confirmaram serem provenientes da briga entre eles. As partes foram encaminhadas ao Plantão Especializado da Mulher", afirma a PM.
A Polícia Civil acrescentou, também em nota, que o marido foi autuado em flagrante por vias de fato, na forma da Lei Maria da Penha, e depois encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV). A instituição não esclareceu se o suspeito já tinha registro na polícia nem sobre a concessão de medida protetiva.