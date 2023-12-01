Morre motociclista que caiu do Viaduto de Carapina na Serra

O impacto foi tão forte que a grade que protege o viaduto de Carapina rompeu após o impacto do motociclista Crédito: Daniel Marçal

O motociclista de 24 anos que caiu do Viaduto de Carapina na quarta-feira (29) morreu nesta sexta-feira (1) após ficar dois dias internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra. O acidente aconteceu na noite da última quarta-feira (29) quando, segundo testemunhas, o motoboy iria fazer uma entrega no bairro Boa Vista, mas acabou perdendo o controle da moto. O nome do jovem não foi informado.

A Polícia Civil (PC) informou ter sido acionada por volta das 13h30 para trasportar o corpo da vítima ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. Nas imagens de videomonitoramento é possível ver que o veículo ficou em cima do viaduto, mas o motociclista foi projetado contra a grade e depois caiu de uma altura considerável (veja vídeo abaixo).

Conforme apuração da TV Gazeta com o Serviço de Atendimento Móvel e Urgência (Samu), ele foi socorrido com vida e sofreu várias fraturas, sendo necessário intubá-lo ainda no local do acidente.

Em publicação em rede social, um amigo demonstrou tristeza, e disse que os familiares e amigos esperavam que ele voltasse para casa, mas entendem ser uma "vontade divina". Na postagem, ele afirma ainda que ele era “uma ótima pessoa, de coração bom, bom amigo". Estamos tristes por não poder ter mais os momentos bons aqui na vida com você presente”, compartilhou.

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Segundo acidente no Viaduto

A Secretaria de Estado de Mobilidade (Semobi), responsável pelo viaduto, foi procurada pela reportagem e informou, em nota, que o acidente ocorreu "após o motociclista perder o controle do veículo em uma via reta e plana, asfaltada, iluminado e devidamente sinalizada. A Secretaria irá providenciar o reparo da grade de proteção comprometida após o impacto".