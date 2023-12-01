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Grande Vitória

Morre motociclista que caiu do Viaduto de Carapina na Serra

Jovem chegou a ficar dois dias internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital Estadual Jayme dos Santos Neves; acidente ocorreu na última quarta-feira (29)
Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

01 dez 2023 às 16:45

Publicado em 01 de Dezembro de 2023 às 16:45

Motociclista perde controle, cai do viaduto de Carapina e fica ferido na Serra
O impacto foi tão forte que a grade que protege o viaduto de Carapina rompeu após o impacto do motociclista Crédito: Daniel Marçal
O motociclista de 24 anos que caiu do Viaduto de Carapina na quarta-feira (29) morreu nesta sexta-feira (1) após ficar dois dias internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra. O acidente aconteceu na noite da última quarta-feira (29) quando, segundo testemunhas, o motoboy iria fazer uma entrega no bairro Boa Vista, mas acabou perdendo o controle da moto. O nome do jovem não foi informado.
A Polícia Civil (PC) informou ter sido acionada por volta das 13h30 para trasportar o corpo da vítima ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. Nas imagens de videomonitoramento é possível ver que o veículo ficou em cima do viaduto, mas o motociclista foi projetado contra a grade e depois caiu de uma altura considerável (veja vídeo abaixo).
Conforme apuração da TV Gazeta com o Serviço de Atendimento Móvel e Urgência (Samu), ele foi socorrido com vida e sofreu várias fraturas, sendo necessário intubá-lo ainda no local do acidente.
Em publicação em rede social, um amigo demonstrou tristeza, e disse que os familiares e amigos esperavam que ele voltasse para casa, mas entendem ser uma "vontade divina". Na postagem, ele afirma ainda que ele era “uma ótima pessoa, de coração bom, bom amigo". Estamos tristes por não poder ter mais os momentos bons aqui na vida com você presente”, compartilhou.
Morre motociclista que caiu do Viaduto de Carapina na Serra

Segundo acidente no Viaduto

Em agosto, outro acidente ocorreu no mesmo local quando um professor de educação física, de 28 anos, perdeu o controle da direção e caiu com o carro em um campo de futebol society, que fica abaixo do viaduto.
A Secretaria de Estado de Mobilidade (Semobi), responsável pelo viaduto, foi procurada pela reportagem e informou, em nota, que o acidente ocorreu "após o motociclista perder o controle do veículo em uma via reta e plana, asfaltada, iluminado e devidamente sinalizada. A Secretaria irá providenciar o reparo da grade de proteção comprometida após o impacto".
A pasta informou ainda que o governo do Estado entregou um projeto conforme os padrões estabelecidos vigentes, "contribuindo para a criação de um ambiente viário fluido e seguro. O gradil serve para proteção de pedestres e ciclistas contra queda em altura e para separação entre a área pública e privada. Para segurança no trânsito, é crucial o cumprimento às normas de trânsito, incluindo o respeito ao limite de velocidade", concluiu a Semobi.

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