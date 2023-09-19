Cidades do Sul ES recebem alerta de perigo para ventos fortes

Dez cidades do Sul do Espírito Santo receberam um alerta amarelo, de perigo potencial para ventos intensos, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso vale do meio-dia desta terça-feira (19) até as 23h de quarta-feira (20).
Segundo o Inmet, com a intensificação dos ventos nas regiões litorâneas, pode ocorrer movimentação das dunas sobre construções na orla. Em caso de ajuda, a recomendação é que os moradores acionem a Defesa Civil pelo telefone 199.
- Vargem Alta
- Rio Novo do Sul
- Presidente Kennedy
- Piúma
- Mimoso do Sul
- Marataízes
- Itapemirim
- Iconha
- Cachoeiro de Itapemirim
- Atílio Vivacqua