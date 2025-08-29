A Gazeta - Agora

Ciclista morre após ser atropelado por carro na BR 262 em Venda Nova

Publicado em 29/08/2025 às 13h21

Um ciclista morreu após ser atropelado por um Volkswagen Golf na noite de quinta-feira (28), no km 104 da BR 262, em Venda Nova do Imigrante, Região Serrana do Espírito Santo. Ele chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) e levado ao Hospital Padre Máximo, mas não resistiu. A Polícia Científica recolheu o corpo na manhã desta sexta-feira (29) e o encaminhou à Seção Regional de Medicina Legal (SML) do município. O nome e a idade da vítima não foram divulgados.

