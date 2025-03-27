Chuva forte alaga Guriri e moradores enfrentam transtornos; veja vídeo

As ruas do balneário de Guriri, em São Mateus , no Norte do Espírito Santo , amanheceram alagadas após uma chuva intensa que atingiu a região durante a madrugada desta quinta-feira (27). Imagens feitas por um morador mostram a rua tomada pela água.

Um morador do balneário, que pediu para não ser identificado, disse que alagamento é um problema crônico de Guriri, que se arrasta há anos. "Entra governo e sai governo, e o problema continua. O que fica sempre é a promessa de realização de um sistema de macrodrenagem que resolva a situação", disse.

Em função dos problemas de alagamento na região, em junho do ano passado, o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) publicou um edital para contratação de projetos executivos e obra de macrodrenagem e pavimentação do Balneário de Guriri, em São Mateus.

Nesta quinta-feira (27), o DER informou "que as chuvas não comprometeram a locomoção dos moradores na região e está com a equipe acionada para atender às eventuais demandas de chuvas na região".