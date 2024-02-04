Casal pesca 3 toneladas de peixes e doa para comunidade no interior de Nova Venécia

As três toneladas de peixe vão ser distribuídas para comunidades de Nova Venécia Crédito: Acervo pessoal

Um casal do Norte do Estado pescou três toneladas de peixes na tarde deste sábado (03) e distribuiu todo o pescado para a comunidade onde mora. Parece até história de pescador, não é? Mas é o que aconteceu na localidade do Patrimônio do XV, zona rural de Nova Venécia

De acordo com a agropecuarista Araceli Zanoti, ela e o esposo, Luciano Zanoti, abriram a represa da fazenda onde moram para fazer uma manutenção e tiraram do local um total de 3 toneladas de peixes, entre tilápia, grumatã e traíra. Mas, ao invés de venderem, eles doaram tudo para a comunidade onde vivem, de aproximadamente 500 moradores.

"Essa é a segunda vez que abrimos a represa e doamos os peixes. Em 2021 foram 2 mil quilos e agora 3 mil. Não pensamos em vender, é uma alegria poder doar à comunidade e aos nossos colaboradores", disse a agropecuarista.