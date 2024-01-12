Carro roubado no Rio de Janeiro é recuperado em Vila Velha

Guarda Municipal de Vila Velha recuperou carro roubado na Avenida Leste Oeste Crédito: Divulgação | Guarda Municipal

Um Renault Kwid roubado em outubro de 2023 no Rio de Janeiro foi recuperado pela Guarda Municipal de Vila Velha, nesta sexta-feira (12). Segundo a corporação, a ação ocorreu na Avenida Leste Oeste, e o veículo teria sido localizado após passar pelo sistema de cerco eletrônico.

Ainda de acordo com a Guarda, agentes receberam informações de que o carro estaria circulando no município com placa clonada. Assim que conseguiram abordar o condutor, ele afirmou desconhecer a situação. O indivíduo, de 30 anos – que não teve a identidade divulgada – também alegou que havia alugado o carro para fazer corridas por aplicativo.

Dentro do veículo, os agentes encontraram documentos com o nome da vítima do Rio de Janeiro. O caso foi entregue na Delegacia de Vila Velha.