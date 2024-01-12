Mulher ficou presa e ferida dentro de carro em acidente com caminhão na Serra

Uma mulher de 40 anos ficou presa entre as ferragens do próprio veículo, um Toyota Corolla, após se envolver em um acidente com um caminhão na rodovia ES 010, na altura do bairro Costa Bela, na Serra. A batida aconteceu na tarde desta sexta-feira (12), e, segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima foi levada ao hospital após ser resgatada.

Em uma gravação feita por uma pessoa que esteve no local é possível ver que o carro ocupou metade de uma faixa. Já o outro veículo bloqueou o sentido contrário, impactando diretamente o fluxo na rodovia. A dinâmica da colisão, assim como o estado de saúde da mulher não foram informados.